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В МЧС Петербуржцев предупредили о сильных метелях 8 марта

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© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

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Несмотря на то, что международный женский день весенний праздник, в Петербурге погода продолжает оставаться по-настоящему зимней. Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Петербургу, 8 марта, в среду, согласно информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в городе на Неве ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Кроме того, будет идти сильный снег и ожидаются метели.

Горожан призвали быть осторожными с учетом погодных условий.

Также напомним, что в Северной столице 8 марта ввели “желтый” уровень погодной опасности из-за метели и гололеда.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге 8 марта погодные условия находятся под влиянием западного циклона. В городе стало немного теплей, а также наблюдается падение атмосферного давления.

 

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