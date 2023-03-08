В МЧС Петербуржцев предупредили о сильных метелях 8 марта

Несмотря на то, что международный женский день весенний праздник, в Петербурге погода продолжает оставаться по-настоящему зимней. Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Петербургу, 8 марта, в среду, согласно информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в городе на Неве ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Кроме того, будет идти сильный снег и ожидаются метели.

Горожан призвали быть осторожными с учетом погодных условий.

Также напомним, что в Северной столице 8 марта ввели “желтый” уровень погодной опасности из-за метели и гололеда.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге 8 марта погодные условия находятся под влиянием западного циклона. В городе стало немного теплей, а также наблюдается падение атмосферного давления.