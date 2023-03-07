Спасатели напомнили петербуржцам о метели, которая начнется в городе с самого утра 8 марта

В среду, 8 марта, жители города на Неве столкнутся с ухудшением погодных условий. На территории региона, по прогнозу специалистов, ожидается сильная гололедица, снег и метель.

В пресс-службе МЧС по Петербургу напомнили, что, согласно данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в Международной женский день погоду горожанам испортит не только сильный ветер, но метель, которая придет с самого утра. В связи с этим на территории региона введен "желтый" уровень погодной опасности.

Также ситуацию усложнят скользкие дороги. Водителей и пешеходов просят быть крайне внимательными во избежание получения травм и возникновения ДТП. Спасатели обратились к водителям с просьбой не увлекаться опасными маневрами и соблюдать скоростной режим, управляя транспортом.

Во время снегопада горожан просят не покидать дом без надобности, а если случилось встретиться с непогодой в пути, то переждать ее на обочине, предварительно включив аварийные огни.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил о погодной лихорадке, которая будет наблюдаться в городе 8 марта. По словам синоптика, зимняя метель к вечеру сменится весенней капелью.