Лето 2021 года стало самым жарким за всю историю наблюдений

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов во время пресс-конференции, которая проходила в понедельник, 30 августа, высказался о прошедшем лете этого года. Синоптик отметил, что аномальная жара в июне и июле сделала лето 2021 года самым жарким за всю историю наблюдений в Северной столице.

«Лето оказалось все-таки самым теплым за весь наш ряд наблюдений. До этого 1972 год с температурой 20,1 градуса оставался самым теплым, даже в 2010 году не смогли перекрыть рекорд 1972 года. А 2021 год за счет июня и июля все-таки оказался самым жарким», — сообщил Колесов.

Согласно проведенным исследованиям, средняя температура воздуха этим летом составила 20,5 градусов. Самым жарким месяцем оказался июнь. За 30 дней удалось побить 5 температурных рекордов. Объем осадков летом был средним.

Кроме того, специалист отметил, что уходящее лето стало и самым солнечным за всю историю наблюдений - солнце светило летом 864,5 часа.