В ближайшие дни в Петербург придет аномальная жара до +32 градусов

В ближайшие дни Санкт-Петербург останется под влиянием антициклона. Температура воздуха поднимется выше +30 градусов.

В четверг, 30 июня, солнечные лучи продолжают активно прогревать воздушные массы. Столбики термометров покажут +27…+29 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Об этом в своем телеграм-канале написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Пятница не порадует горожан осадками. Не исключено и установление суточного рекорда тепла для этого дня. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 июля температура воздуха поднимется до +32 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 27 июня температура воздуха в Петербурге впервые достигла +30 градусов за лето.