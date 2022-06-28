  • 28 Июнь 2022
USD 29.06.2022 52.9699 -0.3942
USD ММВБ 17:23 52.4026  
EUR 29.06.2022 55.8886 -0.1649
EUR ММВБ 17:23 55.2342  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Исторические и кастомные мотоциклы встретились на соревновании "Гонка моторов" в Царском Селе

Автор:


© Фото: скриншот видео телеканала "Санкт-Петербург"

Темы дня

В Царском Селе состоялась «Гонка моторов» - мероприятие, в котором встречаются классические мотоциклы прошлого века, кастомные модели и неоклассика.

В гонке приняли участие семь любителей экстрима. Они преодолели 41 километр, но первым пришел участник, которые продемонстрировал среднюю скорость своего транспорта 27,3 километра в час, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В этом году фестиваль отмечает свое 124-летие. Мероприятие было посвящено винтажному ралли. Участникам предлагались необычные задания, в которых важно было показать не только скорость и мощность. Например, соревнование на медленность. В нем мотоциклистам запрещалось касаться земли, иначе – дисквалификация. Рекорд трассы поставил водитель за рулем мотороллера, который соревновался в образе советского спортсмена.

Несмотря на палящее солнце и жару, участники соревнования оделись в традиционную кожаную одежду. Но пришли и те, кто добыл костюмы 20-х годов.

На мероприятие приехали и представители раритета – мотоцикл английского класса 1928 года, и транспорт помоложе – ИЖ-350, на котором разъезжала советская милиция в 50-е годы.

Организатор «Гонки моторов» Александр Терентьев признается, что на самом деле таких любителей «взрослых» мотоциклов найти достаточно сложно. Однако на этом мероприятии собираются те, кто готов разговаривать о своем транспорте без умолку.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    27.06.22
    За сколько можно купить квартиру в Москве?
    20.06.22
    Особенности разработки паспорта безопасности объекта
    15.06.22
    АО «ЛОЭСК» напоминает: соблюдайте правила электробезопасности
    07.06.22
    Реализацию уникального портового комплекса обсудили на совещании в Приморске
    03.06.22
    Что такое антикризисный протокол в закупках [ЕИС-2604]?
    31.05.22
    Представители АО «ЛОЭСК» посетили отчетный концерт детского вокального коллектива «Веснушки» и вручили новую форму детям
    30.05.22
    В АО «ЛОЭСК» подвели итоги работы за первый квартал 2022 года
    27.05.22
    Контурная пластика губ и увеличение: показания и этапы операции

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram