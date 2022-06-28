Исторические и кастомные мотоциклы встретились на соревновании "Гонка моторов" в Царском Селе

В Царском Селе состоялась «Гонка моторов» - мероприятие, в котором встречаются классические мотоциклы прошлого века, кастомные модели и неоклассика.

В гонке приняли участие семь любителей экстрима. Они преодолели 41 километр, но первым пришел участник, которые продемонстрировал среднюю скорость своего транспорта 27,3 километра в час, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В этом году фестиваль отмечает свое 124-летие. Мероприятие было посвящено винтажному ралли. Участникам предлагались необычные задания, в которых важно было показать не только скорость и мощность. Например, соревнование на медленность. В нем мотоциклистам запрещалось касаться земли, иначе – дисквалификация. Рекорд трассы поставил водитель за рулем мотороллера, который соревновался в образе советского спортсмена.

Несмотря на палящее солнце и жару, участники соревнования оделись в традиционную кожаную одежду. Но пришли и те, кто добыл костюмы 20-х годов.

На мероприятие приехали и представители раритета – мотоцикл английского класса 1928 года, и транспорт помоложе – ИЖ-350, на котором разъезжала советская милиция в 50-е годы.

Организатор «Гонки моторов» Александр Терентьев признается, что на самом деле таких любителей «взрослых» мотоциклов найти достаточно сложно. Однако на этом мероприятии собираются те, кто готов разговаривать о своем транспорте без умолку.