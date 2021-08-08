В воскресенье в Ленобласти ожидаются ливни и грозы

В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили о надвигающейся на Ленобласть плохой погоде. Так, в воскресенье, 8 августа, в регионе пройдут ливни, а также грозы.

«Ночью и утром в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни, грозы, днем местами кратковременный дождь. Ветер ночью восточный, юго-восточный, днем южный, юго-западный 6-11 метров в секунду», — сообщили в пресс-службе главка.

Также в ведомстве добавили, что температура воздуха будет составлять от +20 до +25 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться.

Однако синоптики сообщают, что погода в Северной столице будет на порядок лучше. В городе обещают сильные дожди, но к обеду они станут кратковременными, а после выглянет солнце и столбик термометра может подняться до +23 градусов.