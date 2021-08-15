Спасатели предупредили жителей Ленобласти об ухудшении погоды с 15 по 17 августа

В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в последующие три дня, с 15 по 17 августа, в области ожидается резкое ухудшение погоды. В эти дни синоптики прогнозируют сильный ветер, а также грозы и ливни.

В ФГБУ «Северо-Западное УГМС» отметили, что 15 августа будут кратковременные дожди, но ожидается сильный южный и юго-западный ветер. Температура воздуха днем будет составлять от +19 до +21 градуса, а ночью – от +14 до +16.

Кроме того, стоит отметить, что порывы ветра до 15-17 метров в Ленобласти сохранятся до среды. В воскресенье, 15 августа, ожидаются грозы, а 17 числа – ливни с грозами.