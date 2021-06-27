В МЧС сообщили об ухудшении погоды в Петербурге и области

В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в воскресенье и понедельник на Северную столицу и область обрушится непогода. В ближайшие дни на регионы опустятся ливни, а также грозы.

Также Северо-Западный Гидрометцентр сообщил, что в 28 июня, в Петербурге ожидается переменная облачность, а также дожди и грозы. Температура воздуха будет оставаться выше городской нормы и составит +26 градусов.

Кроме того, в МЧС отметили, что в Ленобласти в ближайшие дни будет действовать повышенный класс пожарной опасности. Таким образом, во Всеволожском, Гатчинском, Кировском и Волховском районах будет действовать 3-й класс, а в Тихвинском районае — 4-й.