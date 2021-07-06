Аномальная жара задержится в Петербурге еще на 3 дня

В пресс-службе МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в ближайшие дни в Северной столице снова будет аномальная жара. Так, с 7 по 9 июля в городе ожидается повышение температуры воздуха до +32 градусов по Цельсию. Данный показатель превысит климатическую норму на 7-10 градусов.

Синоптик Александр Колесов заявил, что похолодание в городе наступит только после 13 июля. В Петербург вернутся дожди и грозы, а столбик термометра опустится до отметки в +25 градусов.

Спасатели также предупредили жителей Санкт-Петербурга об обильном питье во время жаркой погоды. Человеку необходимо выпивать примерно 2 литра жидкости.