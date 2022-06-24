Синоптик раскрыл петербуржцам, на сколько дней заглянула 30-градусная жара в город

В Северную столицу пришла долгожданная летняя жара. Столбик термометра поднимется до 30 градусов.

Метеоролог Юрий Куткевич отмечает, что жаркая погода закрепится в Петербурге еще на неделю. И поскольку над половиной европейской части России сейчас располагается масштабный антициклон, в городе сохранится сухая, безоблачная погода. В день «Алых парусов», 24 июня, город на Неве встречает самый жаркий день за текущий год.

Днем, по словам Куткевича, воздух будет прогреваться до +28-30 градусов. А после заката горожане смогут встречать белые ночи при +15-17 градусах. В Ленобласти ожидается погода еще жарче: до +32 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Петербурга дал новый прогноз погоды на лето.