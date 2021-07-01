Июнь стал самым жарким месяцем с 1999 года

В 2021 году июнь в Санкт-Петербурге стал самым теплым за всю историю наблюдения за погодой. Среднемесячная температура воздуха в Северной столице составила +21,4 градуса по Цельсию, что на 5 градусов выше нормы и на 0,9 рекордных показателей того же периода в 1999 году.

Кроме того, первый месяц лета побил абсолютный рекорд по температуре. Так, 23 июня столбик термометра достиг отметки в +35,9 градусов. Последний раз такую температуру наблюдали в 1998 году, когда жара на улице составляла 34,6 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Также стоит отметить , что с 19 по 23 июня было установлено 5 суточных рекордов температуры.