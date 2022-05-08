До +11 и с небольшим дождем обещают в Петербурге в воскресенье

В воскресенье, 8 мая, в Петербурге ожидается переменная облачность. Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в течение дня местами пройдут небольшие дожди. Атмосферное деавление будет постепенно повышаться. Влажность воздуха в настоящее время составляет 81%.

После ночной температуры от +5 до +7 градусов днем термометры покажут от +10 до +12 градусов. Будет существенно прохладнее, чем днем ранее. Ожидается западный умеренный ветер с порывами до сильного.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в МЧС предупредили петербуржцев об ожидаемом усилении ветра в воскресенье. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду.