До 15 метров в секунду усилится ветер в воскресенье в Петербурге

Жителей и гостей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Петербургу.

По информации ведомства, в воскресенье, 8 мая, в городе местами усилится ветер с порывами до 15 метров в секунду. В последний раз, 3 мая, ветер усиливался до 17 метров в секунду. От напора стихии падали деревья, улетали праздничные украшения и ломались дорожные знаки. Кроме того, в тот день несколько человек пострадали от стволов деревьев.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов спрогнозировал теплую погоду с температурой до 10-12 градусов. При этом умеренный ветер и безоблачность сохранятся.