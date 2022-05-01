Первомай 2022 года в Петербурге по погоде оказался близок к среднему за сто лет

Средняя температура 1 мая в Петербурге за последние 104 года была близка к той, которая установилась в Петербурге сегодня. Об этом сообщил главный синоптик Гидрометцентра Александр Колесов в своём Telegram-канале.

Эксперт отметил, что за 104 года наблюдений дождь на 1 мая в городе шел 44 раза. При этом сильным он был только два раза. В 1957-м году за день выпало 24,2 миллиметра осадков, а в 1991-м году — 15,1 миллиметра.

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Теплым 1 мая в Петербурге традиционно не назовешь. Выше 20 градусов температура за 104 года поднималась всего 9 раз. Её значения в этот день обычно варьируются от 10 до 13 градусов. В 1934-м году 1 мая в Ленинграде было самым теплым — воздух прогрелся до +24,9 градусов, а уже в 1935-м году праздник оказался самым холодным — температура составила всего +1,5 градуса.