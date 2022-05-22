В воскресенье в Петербурге будет солнечно, но холодно

Предпоследнее майское воскресенье в Петербурге в этом году будет солнечным, но ветреным и холдным. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, погоду в городе перед началом новой рабочей недели сформирует гребень антициклона. При этом обойдется без осадков. В небе будет мало облаков, но несмотря на обилие солнца, тепла ждать не стоит. Воздух не успеет прогреться из-за север-восточного ветра, который принесет в город массы холодного воздуха.

Максимальная температу на 23 мая - от 12 до 14 градусова тепла. Скорость ветра составит от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет около нормы. В Ленинградской области будет чуть теплее и без осадков.

В понедельник в Петербурге также обойдется без дождей, а температура воздуха порадует чуть больше - потеплеет до плюс 16 градусов.