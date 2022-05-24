Во вторник в Петербурге потеплеет до +17 градусов

Вторник, 24 мая, подарит петербуржцам приятную для прогулок погоду. Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», существенных осадков не ожидается. После ночных +6 +8 градусов температура воздуха в дневные часы составит от +15 до +17 градусов.

Северный ветер днем будет дуть умеренно. Атмосферное давление составляет 759 миллиметров ртутного столба и существенно не изменится.

В среду, 25 мая, в Петербурге будет еще теплее. Столбики термометров покажут до +20 градусов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что петербуржцам рассказали о погоде в День города. Майской жары в этот день ждать не стоит. Выходные также будут дождливыми и прохладными.