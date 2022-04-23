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Погода порадует петербуржцев теплом в субботу

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© Фото: Baltphoto

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Днем в Петербурге ожидается до +12 и без осадков.

В субботу, 12 апреля, погода в Петербурге будет по-настоящему теплой и весенней. ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозирует, что температура воздуха в дневные часы составит от +10 до +12 градусов.

Небо будет перменно-облачным. В течение дня обойдется без существенных осадков. Ожидается северо-восточный ветер умеренной силы. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что главный синоптик города Александр колесов дал прогноз летней погоды. По его словам, предстоящее лето будет примерно вдвое холоднее предыдущего. Аномальной жары не повторится.

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