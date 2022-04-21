Синоптик Колесов рассказал, каким будет лето в Петербурге

Этим летом в Петербурге может быть прохладнее, чем обычно. Об этом заявил главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.

По его словам, летом температура в городе либо будет близкой к норме, либо немного ниже. Он отметил, что июнь будет теплее нормы, однако в этом месяце ожидается дефицит осадков. Характерные для Петербурга температуры будут в июле и августе.

Синоптик подчеркнул, что по предварительной информации, в городе не должна повториться прошлогодняя жара. Также он уточнил, что по-настоящему жарким лето в Северной столице бывает примерно раз в десять лет. При этом прошлое лето оказалось самым теплым за всю историю наблюдений.