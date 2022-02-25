Погода в Петербурге снова испортится в субботу

В субботу, 26 февраля, в Петербурге снова ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» прогнозирует температуру воздуха от -1 до +1 градуса. Западный и юго-западный ветер в ночные часы сменит северо-западный и западный ветер днем. Будет облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой мокрый снег.

На дорогах сохранится гололедица. Атмосферное давление в течение дня значительно повысится.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что «желтый» уровень погодной опасности в городе продлили до 21:00 пятницы.