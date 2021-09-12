Спасатели предупредили жителей Ленобласти о сильном ухудшении погоды

В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объявили на территории области штормовое предупреждение. Информация об ухудшении погоды появилась на сайте управления ведомства.

Спасатели отметили, что в середине дня около 12:00 – 15:00 ожидаются грозы, а также сильные ливни. Соответствующая погода ожидается в основном в западных районах Северной столицы.

Кроме того, жителей Петербурга ждет облачная погода, а также южный ветер, скорость которого будет составлять от 3 до 8 метров в секунду. Также температура воздуха достигнет +16 ..+21 градуса.

Также спасатели предупредили жителей о повышенном риске дорожных аварий, а также повреждений линий электропередач.