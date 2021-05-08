В Ленинградской области 8 мая объявили штормовое предупреждение

В регионе продолжается дождливая погода и порывистый ветер. В субботу, 8 мая, в Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщают в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Так, сотрудники МЧС предупреждают жителей региона об опасности нахождения на улице. Лучше всего в этот день воздержаться от передвижения на машине. Кроме того, важно находиться подальше от рекламных баннеров и щитов.

«Если всё же попали под ливень, то не следует спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Лучше укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления», - отметили в ведомстве.