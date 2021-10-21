В Петербурге в пятницу может начаться наводнение

Новый циклон надвигается на Петербург. Ночью Финский залив будет штормить, а в городе ожидается наводнение. Об этом 21 октября рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

«Штормовая погода продлится до начала ночи 23 октября. В тылу циклона ветер сменится на северо-западный, северный, и начнется похолодание», — отметил Синоптик.

На акватории Финского залива утром 22 октября усилится юго-западный ветер, порывы до 25-28 метров в секунду будут сохраняться в течение дня. Днем 22 октября в Петербурге юго-западный ветер усилится, порывы 15-20 метров в секунду, в прибрежных районах города — до 20-24 метров в секунду.

МЧС по состоянию на 12:30 в четверг, 21 октября, предупреждений об ураганном ветре и наводнении пока не выпускало.

Напомним, что в среду, 21 октября, жителей Ленобласти предупредили о заморозках, мокром снеге и гололеде.