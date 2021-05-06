В Петербурге 6 мая выпадет треть месячной нормы осадков

За ближайшие сутки в Северной столице ожидается месячная норма осадков. В городе будет идти сильный дождь, а воздух не прогреется выше +9 градусов. Об этом сообщает Михаил Леус, ведущий специалист центра «Фобос».

Так, 6 мая на погоду в Петербурге окажет влияние циклонический вихрь «Фюрхтеготт», который принесет сильные дожди. Согласно прогнозу, за день выпадет треть месячной нормы осадков. За четверг может выпасть 9-14 миллиметров.

Погода останется облачной, а ветер усилится до 9 метров в секунду. Столбик термометра покажет днем от +7 до +9 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о предупреждениях МЧС об опасности ветра 6 мая.