В Петербурге снова обновлен рекорд по снегопаду

В Петербурге снова снегопад. Очередную порцию снега в город принес циклон «Мари».

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, за ночь в городе насыпало шесть миллиметров снега. Обновлен рекорд по высоте снежного покрова этой зимы. Она достигла 38 миллиметров.

За месяц, по данным на утро пятницы, в Петербурге выпало 48 миллиметров осадков. Это 126% от месячной нормы.

В Ленинградской области снега еще больше. В Тихвинском и Лодейнопольском районах высота снежного покрова достигла 71 миллиметра.

В субботу циклон возьмет передышку — снегопад станет меньше. Однако, в воскресенье, 30 января, он начнется с новой силой.