Синоптик Колесов рассказал сколько снега выпало к 30 марта в Петербурге

На протяжении двух дней Петербург непрерывно заваливало снегом. Главный синоптик города Александр Колесов вспомнил самые снежные окончания марта за все время наблюдений за погодой.

В своем Telegram-канале специалист рассказал, что на утро 30 марта высота снежного покрова, после двух дней снегопадов, составила 18-21 сантиметр. По его словам, южные циклоны периодически поднимаются к городу как в третьей декаде марта, так и в первой декаде апреля, однако редко выпадает очень большое количество осадков.

Как отмечает Колесов, самым сильным снегопадом с 30 марта на 1 апреля выдался в 1959 году. Тогда выпало до 29 см осадков. В этом плане 2023 год может занять второе место, так как выпало 18 см.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 30 марта в Петербурге ближе к вечеру может выпасть небольшой снег.