В Петербурге 8 марта потепление и снегопад будет сопровождаться низким атмосферным давлением

В Международный женский день в Петербурге ожидается небольшое потепление и пониженное атмосферное давление. Также в городе пройдет снег.

Как сообщил ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, в среду, 8 марта в Северной столице на погодные условия будет влиять пришедший с запада циклон. При облачной погоде ожидается снег, а также на дорогах местами может встречаться гололедица.

Столбики термометра покажут 0...-2, а по Ленобласти температура составит -4...+1 градус. Ветер юго-восточный от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 737 мм ртутного столба, что сильно ниже нормы.

В четверг, 9 марта, мороз окрепнет, и температура воздуха понизится до -3...-5 градусов. Также ожидается снег.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве 8 марта введен "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра, метели и гололеда.