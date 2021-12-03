В Петербург идут новые снегопады

В ближайшие дни в Петербурге снова ожидаются обильные снегопады. Об этом сообщил «Невским Новостям», метеоролог Юрий Куткевич.

В настоящее время высота снежного покрова в Петербурге составляет 20 сантиметров. Уже в ближайшие сутки может выпасть еще 5 сантиметров снега.

Метеоролог назвал самый холодный день на этой неделе. Согласно прогнозу, это будет воскресенье, 5 декабря. Температура воздуха в этот день в Петербурге может достичь -15 градусов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что минувшая ночь стала самой холодной за последние три дня. Температура воздуха в Петербурге опустилась до -10 градусов.