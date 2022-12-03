Снегопады вернутся в Петербург в воскресенье

Большая часть Петербурга окажется под влиянием периферии морозного антициклона, а западной территории скажется приближение атмосферного фронта.

В Северной столице в субботу, 3 декабря, ожидается облачная погода прояснениями. Снег пройдет в области, но позднее доберется и до города. Об этом сообщает ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус.

Синоптик рассказал, что температура воздуха в городе на Неве опустится до минус шести. Ветер юго-восточны подует со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление останется выше нормы и составит 777 мм ртутного столба.

В воскресенье ожидается снег.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что зима продолжает властвовать в Петербурге, в связи с этим температурные показатели окажутся на 6-7 градусов ниже климатической нормы. На выходных ожидается потепление.