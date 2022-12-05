Во второй понедельник зимы в Петербурге прогнозируют снег

В Петербурге в понедельник, 5 декабря, свое влияние на синоптические условия продолжит оказывать смещающийся на восток фронтальный раздел. Это обеспечит в городе преимущество облачную погоду, местами пройдет снег.

Как сообщил главный специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, во второй понедельник декабря температура воздуха не сильно изменится и останется на отметке в -2...-4 градуса. По Ленобласти температура опустится до -2...-7. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 770 мм ртутного столба, что выше нормы.

Также Леус сообщил, что во вторник, 6 декабря, в Северной столице слегка подморозит и снова выпадет снег.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцев предупредили о снегопаде в понедельник.