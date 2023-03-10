Петербуржцев предупредили об еще одной морозной ночи и снегопадах в субботу

Погодные потрясения и холода, больше характерные для зимы, продолжают мучать Петербург. Горожан предупредили об ожидаемых ухудшений погодных условий, обусловленных не только морозами, но и снегопадом.

Так, в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу сообщили, что согласно информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 11 марта, в субботу, в ночное время ожидается понижение температуры воздуха до -19 градусов. А в дневные часы пройдет сильный снег.

Напомним, что ночь с 9 на 10 марта также выдалась рекордно морозной. По словам главного синоптика городе на Неве Александра Колесова, столбики термометра показали -17,3 градуса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице в пятницу, 10 марта, погода будет спокойной, сухой и солнечной.