В ночь на четверг температура в Петербурге опустилась до -10 градусов

В ночь на четверг, 3 декабря, Петербург пережил холодную ночь. Столбики термометров показали -10 градусов.
В Ленинградской области температура опустилась еще ниже. Термометры в Лодейном Поле зафиксировали температуру -20,9 градусов.
Специалист центра "Фобос" Михаил Леус пояснил, что такую морозную погоду в Петербург принесла северо-восточная периферия приближающегося циклона, названного немецкими синоптиками «Даниэль». В ближайшие дни петербуржцев ждут снегопады.
При этом морозы в Петербурге отступать не торопятся. В ближайшие дни дневная температура не поднимется выше -3 градусов. Может быть и немного прохладнее — до -6.