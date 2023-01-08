В ночь на восьмое января в Петербурге похолодало до -17 градусов

Морозы окончательно пробили защиту Петербурга и оказались на территории города. Сегодняшняя ночь стала самой холодной с начала зимы.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус напомнил, что до этого в Северной столице господствовали северо-восточные ветры, которые несли в регион облака и снег из акватории Ладоги, тем самым защищая город от воздействия лютых холодов. Однако ветер поменялся, развернулся на юго-восточные румбы, и морозы мгновенно окрепли. Таким образом, в ночь с седьмого на восьмой января столбик термометра упал до минимальных за всю зиму значений - 17,3 градусов. Синоптик заметил, что до этого в лидерах оставалось шестое января с температурой -15,5 градусов.

В воскресенье, восьмого января, регион будет находиться на периферии антициклона. Несмотря на облачность, существенных осадков в течение дня не предвидится. По словам Леуса, температура воздуха будет на 9-10 градусов ниже положенной по климату и составит от -12 до -14 градусов. Ветер при этом будет северо-восточный со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 769 мм рт. ст.

В понедельник, 9 января, город тоже затянет облаками, но существенных осадков при этом не будет. Днем ожидается до -10 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Северной столице назвали самый морозный день с начала года. По словам синоптика, восьмого января мороз достигнет пика.