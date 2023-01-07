Главный синоптик Петербурга назвал самый морозный день с начала года

С седьмого на восьмое января в Северной столице морозы ударят во всю силу. По мнению специалиста, это воскресенье может стать самым холодным днем с начала зимы.

Холода в городе достигнут пика уже завтра, в последний день новогодних праздников, предупредил в своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Помимо усиление морозов за сутки изменится ветер. Так, его порывы в этот раз придут с юга. Сноптик отметил, что низкие температуры будут наблюдаться не только в области, но и в самом городе. До настоящего момента Санкт-Петербург защищало Ладожское озеро.

Специалист объяснил, что над Ладогой образовывались облака, которые совместно с определенным направлением северо-восточного ветра определяли вынос с акватории облаков, снега и тепла.

Ночью температура воздуха в Северной столице опустится на 15–17 градусов ниже нуля, а местами похолодает до 20-22 градусов. На дорогах региона образуется гололедица.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что Рождественским утром в Петербурге действовал повышенный уровень погодной опасности из-за сильных холодов.