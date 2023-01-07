С самого утра седьмого января в Северной столице введен повышенный уровень погодной опасности

Рождественским утром в Северной столице действует "желтый" уровень погодной опасности. Он продержится на территории города вплоть до 10 часов утра из-за сильных холодов.

Повышенный уровень погодной опасности ввели в Санкт-Петербурге еще с пяти утра седьмого января. В Смольном напомнили, что пока действует "желтый" уровень, в городе будет фиксироваться потенциально опасная погода. Согласно данным Росгидрометцентра, местами температура воздуха опустится до -20 градусов.

Повышенный уровень погодной опасности на территории Северной столицы будет действовать не меньше, чем до 10 утра субботы.

В местном правительстве призвали горожан и гостей города проявлять особую осторожность при нахождении на открытом воздухе.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в европейской части России синоптики ждут сильное похолодание. В Петербурге ожидаются морозы до -25 градусов.