Снег и дождь ожидаются в Петербурге из-за циклона

В четверг, 25 ноября, за погоду в Петербурге отвечает циклон. Как пояснил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, он подготовил для горожан мокрый снег, а позднее — дожди.

В ФГБУ «Северо-Западное УГМС» прогнозируют, что температура воздуха в дневные часы в Петербурге составит от +3 до +5 градусов. В Ленинградской области еще теплее — до +6 градусов. Юго-западный ветер будет умеренным, но в прибрежных районах его порывы могут достигать скорости 10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет постепенно понижаться.

К утру пятницы, 26 ноября, дождь снова станет мокрым снегом. Завершение рабочей недели будет чуть более прохладным — от +1 до +3 градусов.