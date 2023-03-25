В Петербурге 25 марта шквальный ветер будет сопровождаться мокрым снегом и дождем

В Петербурге за счет тыла циклона выходные дни начнутся с мокрой, облачной и ветренной погоды. Петербуржцам стоит постараться провести эти дни с минимальным количеством выходов на улицу, так как прогулка под швальный ветер с дождем, рискует стать экстремальной затеей.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegam-канале, 25 марта, в субботу, погоду в городе на Неве будет формировать тыловая, холодная часть циклона, вышедшего центром над Карелией. Так, ожидается облачная и ветренная погода. Пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Температура воздуха поднимется до +6...+8 градусов. По Ленобласти столбики термометра покажут +4...+9 градусов. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, с порывами до 12-17 метров. Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В воскресенье, 26 марта, погода также не сильно порадует горожан. Ожидается осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 24 марта погоду в городе на Неве определял североатлантический циклон.