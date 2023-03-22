В Петербурге на 24 марта введут "желтый" уровень погодной опасности из-за штормового ветра

Несмотря на теплую, весеннюю погоду в Петербурге, не обходиться без усиленного ветра, из-за которого в городе объявили “желтый” уровень погодной опасности.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, со ссылкой на информацию Росгидрометцентра, 23 марта, в четверг, с шести утра в культурной столице введут “желтый” уровень погодной опасности из-за ветра. Продлиться он до полуночи 24 марта.

Отмечается, что в прибрежных районах города порывы юго-западного и западного ветра 15-18 метров в секунду. Пешеходов и водителей призвали проявлять особую осторожность в связи с непогодой.

Напомним, что “желтый” уровень означает потенциально опасную погоду.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 22 марта в городе на Неве погодные условия будут формироваться за счет прохождения теплого атмосферного фронта. Пройдет снег, к вечеру переходящий в дождь.