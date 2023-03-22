Атмосферный фронт обеспечит в Петербурге переходящий в дождь снег и ветренную погоду

В Петербурге ожидается облачная и умеренно теплая погода. Также пройдут осадки в виде снега, который к вечеру, в сопровождении порывистого ветра, перейдет в дождь

Как сообщил ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус, 22 марта, в среду, в городе на Неве погодные условия будут формироваться за счет прохождения теплого атмосферного фронта, идущего с запада. Так, ожидается облачная погода с осадками в виде снега, который к вечеру перейдет в дождь.

Температура воздуха составит +3...+5 градусов. Юго-западный будет усиливаться и составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм, что ниже нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во вторник, 21 марта, в городе также наблюдались дожди.