Новый циклон подготовил для Петербурга дожди с мокрым снегом

В среду, 17 ноября, в Петербурге погоду определит передняя часть приближающегося с северо-запада циклона. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «Фейсбук» ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Днем воздух в Петербурге прогреется до отметок от +2 до +4 градусов. В Ленинградской области будет еще немного теплее — до +5 градусов.

В городе будет облачно. Без осадков не обойдется — в течение дня возможны дожди. Местами их дополнит мокрый снег.

Ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление приблизится к норме и составит 761 миллиметр ртутного столба.