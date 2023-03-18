В Петербурге 18 марта погода будет ветренной и без особых осадков

В Петербурге в выходные ожидается теплая погода, в целом без осадков, но с порывистым ветром. Только в воскресенье есть вероятность дождя.

Как сообщил ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус, в субботу, 18 марта, культурная столица окажется на периферии североатлантического циклона. Погода при этом будет преимущественно облачная, без осадков, только на северо-западе области выпадет мокрый снег.

В этот день в городе потеплеет до +3...+5 градусов. А в Ленобласти столбики термометра покажут +1...+6 градусов. Ветер будет порывистым, южным, от 5 до 1- метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцев предупредили о сильном ветре 18 марта с порывами до 15 метров в секунду.