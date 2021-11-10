Петербуржцев ждет относительно теплый, но мокрый ноябрь

Главный синоптик города Александр Колесов рассказал, как погода будет в Петербурге в ноябре. Как сообщает «Фонтанка» аномального тепла, которое наблюдалось в городе в начале месяца, уже не ожидается.

Петербуржцев ждут традиционные для ноября температурные качели6 но ночам будет слабый минус, в дневные часы — не большой плюс. Температура воздуха будет повышаться при выходе из осенних циклонов и снижаться при входе.

Без дождей в Петербурге не обойдется. Их дополнит мокрый снег, который будет быстро таять. Устойчивого снежного покрова в ноябре пока не предвидится.

10 ноября погоду в Петербурге определяет циклон «Стефан». Как пояснил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, благодаря ему, температура в дневные часы достигает +7 градусов, а дожди возможны в течение всего дня.