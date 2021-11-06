Воскресенье придет в Ленобласть с дождем и мокрым снегом

В воскресенье, 7 ноября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. В течение всего дня возможен дождь, а местами — мокрый снег.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС" западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду ночью. Днем южный и юго-западный ветер будет немного слабее — от 6 до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночь в Ленинградской области составит от 0 до +5 градусов. Местами температура понизится до -2 градусов. Днем ожидается от +1 до +6 градусов тепла.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти предупредили о возможной гололедице на дорогах региона.