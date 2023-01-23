В ночь на 25 января в Петербург вернутся оттепель и пойдут дожди

Пришедшие в Северную столицу небольшие морозы уже в скором времени снова сменит потепление, которое ожидается в середине текущей недели.

Главный синоптик города Александр Колесов рассказал, что на погоду повлияет обширный циклон, который сейчас находится над Гренландским морем. Начиная с 23 января, западные воздушные потоки начнут выносить прогретый воздух с Атлантики, поэтому с самого утра к городу подойдет атмосферный фронт. Из-за этого в городе хоть и пройдет снег, но ночью 25 января он уже начнет таять из-за оттепели, снова пойдут дожди.

Такая ситуация будет наблюдаться только в середине недели, заметил синоптик, а затем (предположительно в пятницу) опять похолодает, возможно, выпадет снег.

Специалист поделился, что за минувшие выходные атмосферное давление над Балтикой и Финским заливом повысилось и достигло 780 мм.рт.ст. В городе установился антициклон. В понедельник, 23 января, погода на территории Петербурга изменится мало, все еще сохраняются морозы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге снова обещают снег, так как 23 января метеорологические условия на территории города будет формировать небольшой, частный циклон. Известно, что накануне он находился над севером Белоруссии.