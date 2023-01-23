  • 23 Январь 2023
USD 21.01.2023 68.6656 -0.1811
USD ММВБ  
EUR 21.01.2023 74.3434 -0.0624
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

С приходом циклона из Белоруссии в Петербурге значительно повысится давление и выпадет снег

Автор:


© Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Темы дня

С начала недели в Северную столицу заглянет циклон из Белоруссии, благодаря его усилиям в городе снова пройдет снег.

В понедельник, 23 января, метеорологические условия в Санкт-Петербурге будет формировать небольшой, частный циклон. Известно, что накануне он пребывал над севером Белоруссии. Сейчас, медленно смещаясь на северо-восток, циклон станет причиной облачной с прояснениями погоды в городе, из-за него местами горожане не смогут избежать снега. Об этом рассказали в центре погоды "Фобос".

Температура воздуха 23 января составит от −2 до −4 градусов, по области столбик термометра может опуститься от −1 до −6 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2–7 м/с.

Атмосферное давление на протяжении дня упадет и составит 777 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что из-за небольшого количества солнца зимой петербуржцам рекомендуют есть больше овощей. В Роспотребнадзоре города рассказали, какие продукты стоит включить в свой рацион на период холодов.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram