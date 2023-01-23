С приходом циклона из Белоруссии в Петербурге значительно повысится давление и выпадет снег

С начала недели в Северную столицу заглянет циклон из Белоруссии, благодаря его усилиям в городе снова пройдет снег.

В понедельник, 23 января, метеорологические условия в Санкт-Петербурге будет формировать небольшой, частный циклон. Известно, что накануне он пребывал над севером Белоруссии. Сейчас, медленно смещаясь на северо-восток, циклон станет причиной облачной с прояснениями погоды в городе, из-за него местами горожане не смогут избежать снега. Об этом рассказали в центре погоды "Фобос".

Температура воздуха 23 января составит от −2 до −4 градусов, по области столбик термометра может опуститься от −1 до −6 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2–7 м/с.

Атмосферное давление на протяжении дня упадет и составит 777 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что из-за небольшого количества солнца зимой петербуржцам рекомендуют есть больше овощей. В Роспотребнадзоре города рассказали, какие продукты стоит включить в свой рацион на период холодов.