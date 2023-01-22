Петербуржцам рассказали о полезных овощах в зимний сезон

В Роспотребнадзоре Петербурга рассказали, какие овощи и зелень стоит включить в свой рацион зимой. Ведь как известно, человеку необходимы витамины особенно в зимний период, когда холодно и мало солнца.

Так, пользу принесет включение в рацион капусты. При том полезна она во всех видах и является одной из самых востребованных овощных культур в мире. Ее не сложно приготовить, а гласное в ней содержится витамины группы B, а также витамин С.

Капуста лечит гастрит, положительно влияет на работу печени, укрепляет зубы и кости и повышает свертываемость крови. А квашенная может похвастаться еще одним свойством — улучшает пищеварение. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Северной стоицы.

Также не стоит забывать про картофель и репчатый лук. Также в январе запросто можно найти лук-порей. Он будет полезен при нарушении пищеварительных процессов, повышенном давлении и артрите.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Роспотребнадзоре рассказали о важности дезинфекции мобильных телефонов.