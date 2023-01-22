Петербуржцам рассказали, как часто стоит дезинфицировать телефон

Гаджеты — неотъемлемые атрибуты повседневной жизни современного человека. Однако многие забывают, или не задумываются, что телефоны являются не меньшим источником передачи инфекций, чем немытые руки.

В пресс-службе Роспотребнадзора Петербурга рассказали, что риск связан с тем, что человек при использовании гаджета подносит его к лицу. По мимо соблюдение гигиены рук, петербуржцам посоветовали обрабатывать телефоны антисептическим средством на регулярной основе.

Особенно тщательно стоит обрабатывать те места корпуса смартфона, что соприкасаются с лицом. Если есть чехол, то его нужно снять при обработке и также продезинфицировать отдельно.

Для дезинфекции стоит использовать средства для обработки поверхности. Телефон стоит обрабатывать после каждого посещения публичных мест. При этом лучше использовать спиртосодержащие средства, так как они обладают выраженным антимикробным действием, быстро высыхают и обезжиривают поверхности.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцам рассказали, насколько опасен новый штамм коронавируса "Кракен".