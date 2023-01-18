Петербуржцам рассказали, стоит ли боятся стремительно распространяющегося "Кракена"

Коронавирусная инфекция продолжает мутировать. За все время пандемии появилось несколько штаммов COVID-19. Последним из них стал подвид “Омикрона” под названием “Кракен”. Он отличается от предшественников еще более высокой заразностью и может запросто вытеснить их.

Как передает “МК в Новгороде”, “Кракен” стал следствием успешной мутации и научился обходить иммунную систему человека. Он распространяется куда быстрее, чем предыдущие варианты коронавируса.

Однако важно отметить, что смертность от нового штамма не превышает показателей предыдущих вариантов вируса. В целом, течение болезни осталось таким же.

“Кракен” передается воздушно-капельным путем. Его основные симптомы: сухой кашель, насморк, чихание, повышенная температура, боль в мышцах и слабость.

В Роспотребнадзоре посоветовали не боятся нового штамма и продолжать соблюдать меры санитарной безопасности.