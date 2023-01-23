В Петербурге за сутки коронавирус унес жизни восьми местных жителей

По всей России за сутки скончался 41 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти восемь человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся сегодня достигло 12 граждан.

На 23 января в Северной столице количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находятся на втором месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции, а Москва заняла первую строчку. За время пандемии в городе на Неве ушло из жизни 36 845 местных жителей с коронавирусом, а в столице - 47 797 человек. За последние сутки в Ленинградской области от ковида никто не умер. В регионе насчитывается 3 508 смертей за всю пандемию.

В целом за все время существования вируса по стране он стал причиной смерти 394 735 человек.

Также за сутки в Петербурге заболело 664 местных жителя, таким образом, за всю пандемию коронавирус сразил 1 839 352 человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что коронавирусная инфекция продолжает мутировать, и последним из штаммов был выявлен новый подвид "Омикрона" под названием "Кракен". Специалисты объяснили, чем он отличается от других видов COVID-19.