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Елена Малышева рассказала петербуржцам, что опаснее "Кракена"

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© Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

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До Петербурга добрался новый подвид коронавируса “Кракен”. Специалисты уверяют, что он не сильно отличится от классического “Омикрона”. Свой комментарии на этот счет дала терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор и ведущая телепрограмм "Здоровье" и “Жить здорово!” Елена Малышева.

В разговоре с “МК в Питере” Малышева рассказала, что “Кракен” не обладает повышенной смертностью. Однако она отметила, что не стоит забывать о том, что любые вирусы представляют особую опасность для людей пожилого возраста и групп риска.

Специалист подчеркивает, что все разновидности “Омикрона” обходят защиту, что дает вакцина, однако болезнь протекает легко, как ОРЗ. Также Малышева обращает внимание, что сегодня гораздо более серьезную угрозу представляет грипп. Во время пандемии коронавируса люди практически не вакцинировались от него, сосредоточившись на борьбе с СOVID-19. Это закономерно привело к ослаблению иммунитета против гриппа. В связи с этим Елена Малышева советует не пренебрегать прививкой от него.

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