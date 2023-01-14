За сутки почти 500 петербуржцев заразились COVID-19

Уже почти три года человечество борется с пандемии коронавирусной инфекции. За сутки в России выявили 5 078 случаев заражения вирусом. В Петербурге за последние 24 часа вирус подцепили почти 500 человек.

Так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на субботу, 14 января, в городе на Неве за последние сутки было выявлено 497 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне зараженных было 442 человек. За сутки было госпитализировано 137 человек. Число выздоровевших составляет 374 человек.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях города скончалось 114 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 756 человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева рассказала, что грипп на сегодняшний день представляет большую угрозу для здоровья, чем новый подвид "Омикрона" под названием "Кракен".